«Натива» исследовала эффективность препаратов-агонистов

Согласно исследованиям фармацевтической компании «Натива», назначение препаратов-агонистов гонадотропин-рилизинг гормона в послеоперационном периоде при распространенных формах генитального эндометриоза снижает болевой синдром у 84% больных, существенно сокращает болезненность менструаций и неприятные ощущения при бимануальном обследовании, вероятность наступления спонтанной беременности при этом существенно повышается. Из препаратов-агонистов гонадотропин-рилизинг гормона в России выпускаются препараты «Бусерелин-лонг» и «Трипторелин-лонг».

«Главная проблема терапии эндометриоза – длительность. Для того чтобы сохранить репродуктивную функцию и свести к минимуму риски рецидивов, пациенты должны принимать лекарства на протяжении месяцев, а то и лет. Здесь очень важным моментом является оптимальный подбор терапии, позволяющий максимально подавить рост очагов эндометриоза и восстановить репродуктивную функцию женщины, – рассказывают в фармацевтической компании «Натива». – В настоящее время этим требованиям в большей степени отвечают агонисты гонадотропин-рилизинг гормона. Они быстро снимают болевой синдром, уменьшают эндометриоидные очаги, предупреждают рецидивы и помогают восстановить фертильность женщины». Такие препараты выпускаются многими фармацевтическими компаниями, в том числе и российским производителем «Натива», комментируют в компании.

В России наибольшая часть расходов на лечение ложится на пациента. В рамках госбюджета выделяется лишь 780 млн рублей на помощь больным эндометриозом, а около 50 млрд рублей в год пациенты тратят на лекарства самостоятельно. По данным отчета компании DSM Group, средняя стоимость упаковки препаратов для лечения урогенитальных заболеваний в 2016 году составила 550 рублей.

Сегодня эндометриозом больна каждая десятая женщина в мире, или 187 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет. К 2025 году это число вырастет на 5,3%, до 196,6 млн, говорится в отчете британского исследовательского агентства Research and Markets. В России, по данным Росстата, в 2016 году такой диагноз был впервые поставлен 155 из 100 тыс. женщин, в то время как в 2015 году – 142 из 100 тыс. женщин, данные за 2017 год уточняются, но, по оценкам экспертов, не превышают прошлогодних показателей.

Пик заболеваемости эндометриозом зафиксирован в 2015 году и с тех пор держится на одном уровне. По данным Росстата, за 2017 год выявлено свыше 280 тыс. человек с диагнозом «бесплодие», в основном это женщины в возрасте от 25 до 45 лет. В каждом пятом случае виновником бесплодия является эндометриоз. Это заболевание стоит на третьем месте по распространенности гинекологических нарушений и является одним из самых загадочных и вредоносных «бичей» XIX века.

ООО «Натива» – российская фармацевтическая компания полного цикла, специализирующаяся на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Компания основана в 2010 году, в ее штате работает более 500 высококвалифицированных специалистов. Компания предлагает широкий выбор современных лекарственных средств для качественного, эффективного и доступного лечения. Под брендом «Натива» выпускается более 40 наименований лекарств, большая часть которых входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), в том числе «Бусерелин-лонг» и «Трипторелин-лонг».

gmpnews