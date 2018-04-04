Отечественные фармразработки должны быть ориентированы на глобальный рынок

Правительство обсуждает продолжение программы «Фарма-2020» — «Фарма-2030». Участники сессии «Развитие фармацевтической промышленность до 2030 года», состоявшейся в рамках конференции РБК «Фармацевтика: приоритеты отрасли на рынке», задались вопросом, какой эту программу видят бизнес и государство.

Генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин выразил своё мнение по данным вопросам:

Про снижение цен

Снижение цен будет происходить не только потому, что этот процесс напрямую пытается регулировать государство, но и потому что будет расти конкуренция.

Несколько компаний в США сейчас испытывают сложности, как вы знаете, и они пытаются либо поднять цены на свои препараты, либо продать OTC-подразделения. Причина этого – высокая конкуренция и аптечные сети всех «загнали за Можай» и так там выстроена система закупок, торгов: это и без ФАСа приводит к снижению цен. И в России, я думаю бесполезно пытаться не снижать цены: они будут снижаться, не только благодаря регуляции цен ФАСом, но и благодаря конкуренции. В этой ситуации, правильный вариант – увеличивать весь пирог, то есть — размер рынка. Пусть цены будут ниже, но при этом пусть потребление будет выше, Президент сказал, что 3,8% бюджета на здравоохранение может превратиться в 5%, значит возможности для этого есть. Самый понятный шаг, на мой взгляд, — ввести программу лекарственного возмещения. Тогда это будет выгодно для производителей: цены ниже, но объем выше.

Про экспорт

Что касается нас, в нашем специнвестконтракте (СПИК) это обязательство – экспортировать 20% биотехнологической продукции – предусмотрено. И я хочу отметить поддержку этих планов нашим партнёром – компанией Пфайзер, мы будем экспортировать не только самостоятельно, но и через из систему. Это правильная логика, потому что не должна российская компания, условно говоря, сражаться со всем миром, начинать конкуренцию с нуля, если есть возможности партнерства. Кроме того, я встречался с фармацевтическими компаниями, которые интересуются контрактным производством. И у них есть интерес к размещению таких заказов в России, в том числе потому, что есть правило «третий лишний». Это тоже путь к росту экспорта.

Про R&D

Известно, что мы открыли R&D-центр. Относительно его эффективности мы придерживаемся той же логики: мы не должны замыкаться в своём мире, мы должны ориентироваться на то, что разработки, которые мы делаем, ориентированы на глобальный рынок. И только таким способом возможно окупить эти инвестиции. В целом я согласен с позицией АРФП: нельзя вечно создавать тепличные условия для отечественных компаний – рассада когда-то должна оказаться в открытом грунте и развиваться дальше. Можно, конечно, создать тепличные условия в 1% мирового рынка для производителей, но тогда не стоит задумываться об экспорте – такие производители не будут потом конкурентоспособны. Поэтому тепличные условия стоит создавать. Но не навсегда — только на время.

gmpnews