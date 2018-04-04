СМИ: сенаторы в США выясняют, почему цена на одно из лекарств поднялась на 1400%

Группа американских сенаторов инициировала расследование, призванное установить, почему цена на давно уже применяемый противоопухолевый препарат ломустин поднялась в США с 2013 года на 1400%. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Сенаторы направили главе компании-производителя Tri-Source Pharma Роберту Дикричи письмо с требованием объяснить, чем вызван такой скачок цены и какую прибыль в результате этого получает его фирма. Они указали, что до того, как в 2013 году Tri-Source Pharma приобрела у другой компании права на выпуск ломустина, одна капсула препарата стоила $50. В настоящее время она продается уже за $768.

Законодатели также затребовали у Дикричи информацию о том, во сколько обходится производство лекарства, всю документацию и внутрикорпоративную переписку, связанную с обсуждением вопроса о том, по какой цене продавать ломустин и какая прогнозируется прибыль. Кроме того, компания должна будет представить список всех производимых ею препаратов, цена на которые была поднята по меньшей мере на 200% в течение одного года.

Ломустин применяется с 1976 года в терапии таких заболеваний, как первичные и метастатические опухоли мозга, лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), рак желудка и кишечника.

ТАСС