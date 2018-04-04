Китай предложит льготное налогообложение для производителей дженериков

Китай установит льготную ставку на доходы корпораций на уровне 15% для производителей дженериков, сообщает Reuters со ссылкой на директивный документ, разработанный Госсоветом КНР.

В документе говорится, что Госсовет Китая предлагает новые инициативы, направленные на стимулирование разработки и производство дженериковых лекарственных препаратов. Политики уверены, что новые меры будут способствовать защите общественного здоровья, позволят снизить расходы граждан на лекарственные препараты, а также станут основой для инноваций.

Предполагается, что в Китае будет разработана система поощрения производителей дефицитных препаратов, а также медикаментов для лечения детей, профилактики инфекционных заболеваний или необходимых в чрезвычайных ситуациях.

Специальная комиссия по здравоохранению вскоре обнародует перечень препаратов, в отношении которых наблюдается дефицит.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»