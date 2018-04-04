Главный корпус «Омской фармацевтической фабрики» продают за 21 млн рублей

Продолжается продажа имущества ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика». На торги выставлен главный корпус фармпредприятия – трехэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв м. Фабрика была признана банкротом в октябре 2016 г. Инициатором этого шага стал «Центр питательных смесей», не получивший оплаты за теплоснабжение. Общая сумма долгов фабрики перед кредиторами превышает 17 млн рублей. Власти планировали ее покрыть за счет продажи имущества предприятия общей стоимостью 36,8 млн рублей.

В 2017 г. область выручила 5,3 млн рублей от продажи складских помещений, гаража, автомобиля и коммуникаций фабрики.

Начальная цена главного корпуса – 21,1 млн рублей. Актив должен быть продан до 8 июня 2018 г. По условиям торгов цена будет опускаться на 10% каждые два дня. Если здание никто не приобретет на этом этапе, его стоимость будет снижена до 5% от стартовой, а после упадет до 1%.

До банкротства «Омская фармфабрика», основанная в 1928 г., была единственным в регионе производителем растворов (йод, бриллиантовый зеленый, перекись водорода) и настоек.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»