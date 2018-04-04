Ярославская область рассмотрит включение вакцины от менингококка в календарь прививок

В марте 2018 года компания Sanofi предложила профильному комитету Ярославской областной думы рассмотреть введение вакцинации от менингококковой инфекции для всех групп населения. Это является частью стратегии компании по расширению национального и региональных календарей прививок.

Председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова ответила, что решение о расширении календаря будет принимать департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. «Если руководство департамента выйдет в Думу с таким предложением, мы его обязательно рассмотрим», — цитирует ее слова сайт Ярославской областной думы.

Сейчас прививка от менингококковой инфекции включена в Национальный календарь прививок и региональные календари только по эпидемическим показаниям — вакцинация проводится в случае возникновения вспышки заболевания.

В некоторых регионах вакцинация включена в региональные вакцинальные программы для населения из групп риска — например, в Екатеринбурге и Перми, рассказал Vademecum генеральный менеджер «Санофи Пастер» по России и Беларуси Гийом Ошальтер. В регионах, где было несколько случаев заболевания, компания «считает важным говорить о необходимости расширения национального и региональных календарей для всех групп населения», отметил Ошальтер.

«Санофи Пастер» в 2014 году зарегистрировала в России вакцину против менингококковой инфекции Менактра. В 2017 году в Россию было поставлено около 120 тысяч доз этой вакцины, сообщили в компании.

Источник: Сайт Ярославской областной думы

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