«Фармасинтез» инвестирует в производство аминокислот 500 млн рублей

Группа компаний «Фармасинтез» планирует расширить мощности своего завода «Ист-Фарм» в Приморском крае. Новая линия по производству аминокислот для парентерального питания потребует около 500 млн рублей. Выпуск аминокислот должен начаться в 2020 году.

О своих планах президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния и генеральный директор компании «Ист-Фарм» Юрий Скачко рассказали на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.

Парентеральное питание применяется, когда пациент не может самостоятельно принимать пищу. При этом питательные вещества вводятся внутривенно.

«В России сегодня нет ни одной компании, производящей аминокислоты, весь этот рынок – полностью импортный», – отметил Пуния. Запуск производства намечен на 2020 год.

В 2013 году «Ист-Фарм» также намеревалась строить в Приморье завод по производству одноразовых медицинских изделий, но к реализации проекта так и не приступила. На встрече Тарасенко сообщил, что администрация края по-прежнему готова поддержать начинание.

ГК «Фармасинтез» специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2016 год составила 8,6 млрд рублей, чистая прибыль – 1 млрд рублей.

ООО «Ист-Фарм» – дочерняя компания «Фармасинтеза» – выпускает инфузионные растворы. Ее выручка за 2016 год, по данным СПАРК, составила 777,8 млн рублей, чистая прибыль – 124,9 млн рублей.

Источник: Администрация Приморского края

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