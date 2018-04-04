В Казахстане планируют маркировать лекарства

Это позволит отслеживать движение продукции.

В Казахстане планируют наносить двухмерный штрих-код на вторичную упаковку лекарств.

Это позволит отслеживать движение продукции, начиная от завоза их в Казахстан до продажи в аптеках или выдачи в медорганизациях. Систему отслеживания планируется внедрить к 2023 году.

«Когда произойдет цифровизация, то есть каждая лекарственная упаковка будет иметь собственный код, мы можем четко проследить, куда она идет, зачем она идет, в каких аптеках, в каких медицинских организациях она всплывает. Тем самым, мы можем определить недоброкачественных поставщиков (…) Это мировой формат, мы ничего не придумываем, а стараемся идти в ногу со временем», — пояснил заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств Болат Жантуриев в кулуарах совещания по внедрению системы.

Он отметил, что по данным мировых агентств, в том числе Всемирной организации здравоохранения, контрафактные продукции в развивающихся странах могут составлять до 50% лекарственного рынка, в западных странах — от 1 до 10%.

«По некоторым оценкам экспертов России, в Казахстане данный процент может быть даже выше — до 20-30% (…) На последнем совещании Евразийской комиссии было озвучено намерение по интеграции и совместной разработке данных систем для того, чтобы системы были едины на территории пяти государств ЕАЭС», — добавил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Фото: Багнет

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