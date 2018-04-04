В США выявлено 220 бактерий с «необычными» генами устойчивости к антибиотикам

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) сообщают, что в прошлом году в США было выявлено более 220 бактерий с «необычными» генами устойчивости к антибиотикам. Они включают бактерии, которые:

устойчивы к большинству (или всем) известным антибиотикам;

распространены на нехарактерной для них географической территории;

имеют специфические гены, которые позволяют им «делиться» антибиотикорезистентностью с другими бактериями.

Быстрое выявление новых или редких инфекционных угроз является важнейшим первым шагом в стратегии сдерживания распространения антибиотикорезистентности в США. Данная стратегия требует быстрой идентификации резистентности у микроорганизмов, оценки инфекционного контроля, тестирования пациентов без симптомов, которые могут переносить и распространять опасные бактерии, и продолжение оценки инфекционного контроля до прекращения распространения возбудителя. Это реализуется с помощью скоординированных ответных мер между медицинскими учреждениями, лабораториями, департаментами здравоохранения и CDC через сеть AR Lab.

Новые данные свидетельствуют о том, что стратегия сдерживания распространения антибиотикорезистентности в США может предотвратить тысячи трудно подающихся лечению или потенциально неизлечимых инфекций, включая высокоприоритетные угрозы, — таких возбудителей, как Candida auris и устойчивых к карбапенему штаммов энтеробактерий.

По оценкам, благодаря стратегии сдерживания распространения антибиотикорезистентности в США за 3 года было предотвращено до 1600 новых случаев инфекций, вызванных устойчивыми к карбапенему штаммами энтеробактерий только в одном штате.

Микроорганизмы будут постоянно находить способы противостоять новым и существующим антибиотикам. Остановить этот процесс невозможно, однако его можно сдерживать и контролировать, чтобы не допустить распространения опасных устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий в медицинских учреждениях.

По материалам www.cdc.gov

apteka.ua