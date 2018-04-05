Российское оборудование для маркировки обойдется фармкомпаниям на 40% дешевле зарубежных аналогов

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) приступил к крупносерийной сборке оборудования для полуавтоматической сериализации и агрегации «Линия-К» на производственных площадках госкорпорации «Ростех». Благодаря высокой степени локализации, стоимость одного комплекта начинается от 3,5 млн рублей – это примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов.

По словам главы ЦРПТ Михаила Дубина, оборудование является оптимальным вариантом для обработки 250-300 упаковок в минуту.

«Это оборудование уже сегодня может устанавливаться на фармацевтических предприятиях», — сказал он.

Также на мощностях госкорпорации ведется разработка роботизированного решения для агрегации, сообщили в ЦРПТ.

До конца 2018 года ЦРПТ поставит на рынок не менее 200 комплектов оборудования для сериализации и агрегации.

«Фармацевтический вестник»