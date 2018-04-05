Torrent Pharmaceuticals отказалась от приобретения европейского дженерикового бизнеса Sanofi

Индийская фармацевтическая компания Torrent Pharmaceuticals отозвала предложение о приобретении дженериковой компании Zentiva (подразделение французской Sanofi), сообщает индийская деловая газета Business Standard со ссылкой на информированные источники. По их словам, в компании посчитали запрашиваемую цену слишком высокой.

Индийская компания была готова предложить 2 млрд евро.

В настоящее время Torrent активно занимается интеграцией в свой бизнес другой индийской фармкомпании – Unichem.

Некоторые аналитики полагают, что Torrent изначально не была заинтересована в приобретении Zentiva. Целью компании было получить информацию о стоимости европейских активов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»