Roche приобретает программу поиска препаратов для лечения рассеянного склероза

Компания Roche заключила соглашение о приобретении программы регенеративной терапии рассеянного склероза (РС) у Inception Sciences – платформы по разработке новых лекарственных препаратов, созданной совместно с Versant Ventures в 2011 г.

В результате сделки Roche приобрела программу Inception 5. Целью альянса Inception и Roche, просуществовавшего почти 4 года, был поиск и разработка малых молекул, способствующих ремиелинизации нервных волокон, миелиновая оболочка которых была разрушена вследствие прогрессирующего РС.

Roche имеет впечатляющую историю работы в сегменте лечения РС. В прошлом году FDA одобрило Ocrevus для лечения первично-прогрессирующей формы РС – первый и единственный из одобренных на настоящий момент препаратов, изменяющих течение заболевания.

Ни Roche, ни Inception не сообщили об открытиях, сделанных в рамках альянса, однако швейцарский фармгигант счел возможным приобретение указанной программы. Roche и Versant не раскрывают ни финансовых условий сделки, ни конкретных целей, которых предстоит добиться с помощью программы Inception 5.

В Versant Ventures заявили, что на деньги, полученные от Roche, будет создана новая компания – Pipeline Therapeutics. Ее возглавит команда, работавшая с Roche. Pipeline создаст расширенную платформу для поиска нейрорегенеративных препаратов следующего поколения.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»