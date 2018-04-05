«Авва Рус» может построить завод фармсубстанций за 100 млн рублей

Фармкомпания «Авва Рус», дочернее предприятие швейцарской AVVA Pharmaceuticals, намерена построить в индустриальном парке «Слободино» (Кировская область) завод по производству фармацевтическиих субстанций. Проект оценивается в 100 млн рублей.

«Компания планирует реализовать проект, направленный на импортозамещение активных фармацевтических субстанций на основе материалов животного и растительного происхождения. Проект предполагает разработку технологии и организацию производства субстанции», – рассказал Vademecum гендиректор «Авва Рус» Алексей Егоров.

Компания рассчитывает инвестировать в проект до 100 млн рублей, вложив примерно поровну заемных и собственных средств, пояснил гендиректор.

«Авва Рус» также намеревается получить субсидии и возместить затраты на разработку технологий, услуги по проведению контроля, измерений и испытаний продукции, уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам на приобретение оборудования.

«Авва Рус» планирует построить новый завод на участке в 2–4 гектара в индустриальном парке для малого и среднего бизнеса «Слободино», который находится в Юрьянском районе Кировской области, в 12 км от Кирова. Общая площадь парка – 26,1 гектара.

Выпуск продукции «Авва Рус» планирует начать через три – пять лет после того, как в индустриальном парке проведут все необходимые коммуникации. Это время потребуется на подготовку и согласование проектно-сметной документации, получение разрешений и само строительство.

Гендиректор подчеркнул, что окончательное решение будет принято, когда решатся вопросы связанные с инфраструктурой и необходимыми разрешениями.

Действующее производство «Авва Рус» также находится в Кирове. Компания выпускает около 50 препаратов: антибактериальные, гастроэнтерологические, кардиологические, антигистаминные, неврологические и другие, как оригинальные, так и дженерики.

«Авва Рус» принадлежит швейцарской компании AVVA Pharmaceuticals. По данным СПАРК, выручка компании за 2016 год составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль – 160,2 млн рублей.

Заводы по производству фармсубстанций также планируют строить компании «Р-Фарм» в Ярославской области, «Фармасинтез» – в Иркутской области, «Эвалар» – в Тюменской области.

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