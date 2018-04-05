«Р-Фарм» поставит терифлуномид почти на 1 млрд рублей

Компания «Р-Фарм» стала единственным участником аукциона на поставку терифлуномида – одного из новых МНН, включенных в 2017 году в программу «Семь нозологий». «Валента Фарм», зарегистрировавшая в начале 2017 года дженерик упаковываемого на «Р-Фарме» препарата с этим МНН, в торгах не участвовала.

Сумма контракта – 994,2 млн рублей, «Р-Фарм» должна поставить 10,2 млн упаковок лекарства до 1 сентября 2018 года.

Терифлуномид применяется при лечении рассеянного склероза. Предполагается, что он сможет частично заменить такие препараты, как интерферон бета-1а, интерферон бета-1b и глатирамера ацетат, больше половины закупок которых в 2016 и 2017 годах приходилось на препараты «Фармстандарта» и родственных ему «Биокада» и «Генериума».

План-график закупок Минздрава РФ в 2018 году предусматривает только один тендер на поставку терифлуномида.

По данным ГРЛС, терифлуномид представлен на российском рынке двумя брендами – Абаджио от Genzyme (структура Sanofi; локализован на заводах группы «Р-Фарм» Алексея Репика) и Феморикс, который российская компания «Валента» зарегистрировала в феврале 2017 года. Предельная отпускная цена Феморикса по данным госреестра предельных отпускных цен – 34,6 тысячи рублей – 43,4 тысячи рублей.

«Р-Фарм» будет поставлять Минздраву Абаджио, в то время как «Валента» не участвовала в аукционе: победитель конкурса был определен по результатам рассмотрения единственной заявки.

ФАС подозревает Минздрав в сговоре с «Р-Фармом»: в 2017 году компания нарушила 19 контрактов по госзакупкам противовирусных препаратов на 8,2 млрд рублей, однако продолжает участвовать в торгах и не внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Минздрав эти подозрения отрицает.

По данным СПАРК, в 2017 году «Р-Фарм» заключил госконтрактов на 33 млрд рублей. По данным Headway Company, на которые ссылается «Коммерсантъ», в 2017 году Москва и регионы провели 79 аукционов на поставку терифлуномида общей стоимостью 46,9 млн рублей, из которых 28,7 млн рублей достались «Р-Фарму».

Через три года на российском рынке должен появиться еще один производитель этого препарата – «Биокад». В прошлом году компания выиграла конкурс Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому должна построить в Зеленограде завод по производству фармацевтических препаратов и в 2021–2027 годах поставлять для нужд ДЗМ 22 препарата, в число которых входит терифлуномид. Заявку на участие в конкурсе также подавал «Р-Фарм», однако она была отклонена как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

Источник: Zakupki.gov

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