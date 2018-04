Александр Бастрыкин: надо рассмотреть вопрос экспертизы влияния лекарств на исход лечения Сергей Миронов: нужно пересмотреть ценовую политику на лекарства, а не изобретать новые схемы конкуренции » Кристоф Уэбер: Takeda хочет купить Shire целиком Исполнительный директор японской фармацевтической компании Takeda Кристоф Уэбер заявил на встрече с аналитиками, что Takeda заинтересована в приобретении всех активов британской Shire, и что размер британской компании не является препятствием для разумной сделки, сообщает FirstWord Pharma. Аналитик Credit Suisse Фумиёси Сакаи также полагает, что Takeda не устроят отдельные активы британской компании. С ним солидарны эксперты Sanford C. Bernstein & Co., считающие сделку очень вероятной, поскольку есть заинтересованный покупатель и заинтересованный продавец, которые могут прийти к взаимовыгодному согласию. По британскому законодательству в области слияний/поглощений, Takeda должна выступить с окончательным предложением о приобретении Shire до 25 апреля 2018 г. или отказаться от сделки. Аналитик UBS Securities Japan Co. Ацуси Секи считает, что сделка нужна Кристофу Уэберу для обеспечения дальнейшего роста Takeda. По его словам, сумма потенциальной сделки может составить до 50 млрд долл. Илья Дугин

