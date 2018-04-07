RNC Pharma: Беларусь лидирует по поставкам в Россию лекарств, произведенных в странах ЕАЭС

В 2011 г. на постсоветском пространстве фактически стартовал процесс формирования единого таможенного пространства, в результате транспортный контроль был вынесен на внешние границы стран-участников союза. Перемещения товаров по внутренней территории оказалось в «тени», при этом суммарный объем поставок в Россию лекарственных препаратов, произведенных на территории ЕАЭС, по итогам 2017 г. составил 8,4 млрд руб. (в оптовых ценах), динамика при расчетах в рублях достигла 9,1%. Натуральные темпы роста поставок по итогам 2017 г. ушли в минус (-3,5%), но тем не менее за период было ввезено практически 212 млн упаковок ЛП.

Наибольшие объемы ввезенной продукции приходятся на производителей Беларуси, они объединяют 85% поставок в денежном выражении и до 93% в натуральном. В 2017 г. из этой страны поставлялась продукция 11 различных компании-производителей. Абсолютными лидерами по итогам года являются компании «Белмедпрепараты» и «Борисовский завод медицинских препаратов». Интересно, что не все ЛП, поставлявшиеся из Беларуси в Россию, имеют собственно белорусское гражданство.

Целый ряд российских компаний размещает производство отдельных наименований своей продукции на контрактной основе в Беларуси. Всего по итогам 2017 г. в Россию ввозилось 6 наименований подобных ЛП, в денежном выражении лидирует «Нест Уно экспресс» («Отисифарм»), препарат выпускается на мощностях «Минскинтеркапс». Вторую строчку по объему поставок занимает «Кальция фолинат-Виал» (корпорация «Алвилс»), этот препарат, кстати, показал рекордные темпы роста, объем поставок за год вырос практически в 11 раз.

Второе место по объему поставок в Россию занимают фармпроизводители Казахстана. Всего из этой страны ввозилась продукция 3-х предприятий, суммарно они занимают порядка 14% от денежного объема. А замыкает список Армения с долей на уровне 1%. В этой стране ЛП для российского рынка производит только одно предприятие «Ереванская химико-фармацевтическая фирма». Предприятие поставляет в нашу страну 7 наименований ЛП, наибольшие объемы приходятся на тиамина хлорид. Производителям ЛП в Киргизии пока российскому потребителю предложить, увы, нечего, отмечают аналитики RNC Pharma.

«Фармацевтический вестник»