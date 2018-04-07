«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции»

Принят: Апрель 06, 2018

Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2018 года №533-р. «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции