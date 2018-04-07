Депутаты рассказали, как изменится финансирование лекарственного обеспечения

Минздрав готовит два законопроекта по изменению системы лекарственного обеспечения – отмену монетизации льгот на лекарства для новых льготников и лекарственное страхование. Об этом 4 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали депутаты Государственной думы Алексей Куринный и Александр Петров. Оба варианта будут поддержаны коммунистами и единороссами, заверили парламентарии.

Дефицит бюджетных средств, предназначенных для лекарственного обеспечения, образовался именно в результате действия закона о замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации, это понимают не только в оппозиционной КПРФ, но и в «партии власти». Благодаря этому закону, который вступил в силу в 2005 г., государственные средства в размере порядка 80 млрд руб., выделяемые на лекарственное обеспечение, ежегодно монетизируются гражданами. При этом самостоятельно льготники покупают лекарств не более чем на 10 млрд рублей и таким образом 70 млрд руб., отведенных на лекарственное обеспечение, расходуются нецелевым образом, рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья ГД РФ Александр Петров.

«Это серьезная дыра в бюджете. И нам требуется новое решение в лекарственном обеспечении. Одним из вариантов, видимо, станет лекарственное страхование. Но в какой форме – надо серьезно обсуждать, иначе мы получим социальный взрыв», — полагает парламентарий.

С ним согласен и депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный: «Просто так сегодня взять и у 10 млн человек отобрать по 800 рублей, это будет очень непопулярным решением. Минздрав предлагает запретить монетизацию для вновь появляющихся льготников, то есть давать только лекарства. И для тех, кто добровольно с денег перешел на лекарства, запретить возвращение обратно на денежную форму. Но такой подход сразу ситуацию не исправит, потребуется несколько лет, — считает депутат. — Тогда, через 5-6 лет мы, возможно, вернемся к ситуации, которая была в 2005 году. Тогда лекарств более-менее хватало всем. Поэтому тот проект Минздрава, который предлагает централизацию и слияние всех льгот в части лекарственного обеспечения, более перспективный. Если человек нуждается в лекарстве, то должен быть обеспечен им независимо от принадлежности к какой-либо группе или региону. Есть ряд заболеваний, не включенных ни в какой список, при этом они требуют дорогостоящего лечения. Страна одна, права разные».

Однако такая схема требует политической воли, считает А. Куринный.

В целом же лекарственное обеспечение в 2018 году не изменится. Инициатива Минздрава перевести финансирование лечения хотя бы части наиболее затратных орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный не встретила одобрения у правительства. Депутаты профильного комитета надеются, что этот вопрос удастся решить при формировании бюджета на 2019 год.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»