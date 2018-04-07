Эксперт: нельзя постоянно обкладывать бизнес растущими издержками Депутаты рассказали, как изменится финансирование лекарственного обеспечения » «ФК ПУЛЬС» в 2017 году выросла в товарообороте на 15% ООО «ФК ПУЛЬС» объявляет результаты деятельности за 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Аудит отчетности провела компания «1А Консалтинговая Группа». Выручка компании составила 149,7 млрд руб. (без НДС).

Прибыль до налогообложения — 1,61 млрд руб. По итогам года компания выросла в товарообороте на 15%. Справка о компании ООО «ФК ПУЛЬС», национальный дистрибьютор ЛС и парафармацевтической продукции, на отечественном фармрынке работает с 1996 г. По итогам 2017 г. компания входит в TOP3 крупнейших фармдистрибьюторов России (по данным IQVIA). Компания представлена 14-ю региональными логистическими комплексами и осуществляет поставки в аптеки 85 субъектов РФ (52 340 точек доставки). Имеет сертифицированные складские помещения площадью 106,6 тыс. м2. Источник публикации: ООО «ФК ПУЛЬС» «Фармацевтический вестник»