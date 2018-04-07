«  
  »

«ФК ПУЛЬС» в 2017 году выросла в товарообороте на 15%

ООО «ФК ПУЛЬС» объявляет результаты деятельности за 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Аудит отчетности провела компания «1А Консалтинговая Группа».

  • Выручка компании составила 149,7 млрд руб. (без НДС).
  • Прибыль до налогообложения — 1,61 млрд руб.

По итогам года компания выросла в товарообороте на 15%.

Справка о компании

ООО «ФК ПУЛЬС», национальный дистрибьютор ЛС и парафармацевтической продукции, на отечественном фармрынке работает с 1996 г.

По итогам 2017 г. компания входит в TOP3 крупнейших фармдистрибьюторов России (по данным IQVIA).

Компания представлена 14-ю региональными логистическими комплексами и осуществляет поставки в аптеки 85 субъектов РФ (52 340 точек доставки).

Имеет сертифицированные складские помещения площадью 106,6 тыс. м2.

Источник публикации: ООО «ФК ПУЛЬС»

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 7, 2018 | Просмотров: 103