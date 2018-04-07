ЦРПТ намерен бесплатно маркировать недорогие лекарства

Главный оператор маркировки лекарств – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – намерен бесплатно предложить свои услуги производителям недорогих лекарств стоимостью до 20 рублей. Это может сэкономить фармкомпаниям около 450 млн рублей.

В год в России выпускается около 950 млн пачек лекарств до 20 рублей в ценах производителя, приводит РБК расчеты директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова. ЦРПТ оценивает среднюю стоимость отслеживания упаковки примерно в 50 копеек. Соответственно, бесплатная маркировка может сэкономить фармкомпаниям около 450 млн рублей.

ЦРПТ также готов за свой счет оборудовать лечебно-профилактические учреждения регистраторами выбытия лекарств из оборота и обеспечить сервисное обслуживание таких приборов. Количество необходимых устройств в компании оценивают в 260 тысяч. Их назначение – фиксировать, что пачки лекарств поступили в больницу.

Эксперимент по добровольной маркировке лекарств начался в конце января 2017 года. Обязательной она станет с 1 января 2020 года.

Обязательную маркировку изначально предполагалось ввести с 2019 года, однако фармпроизводители попросили Совет безопасности и Госдуму отодвинуть этот срок. Их аргумент – введение обязательной маркировки ударит по дешевым лекарствам, стоимость которых вырастет, а ассортимент сократится, поскольку производителям дорого обходится оборудование для маркировки.

Производство такого оборудования в России началось недавно. Им занимается ЦРПТ. Он участвует в проекте «Ростеха» по производству маркировочного оборудования, в который госкорпорация вложила 20 млн евро.

ЦРПТ начал поставки оборудования в конце марта и до конца 2018 года должен поставить на рынок не менее 200 комплектов. ЦРПТ выпускает две линии оборудования, S и K. Скорость маркировки у аппаратов линии S – до 400 пачек в минуту, у К – 250–300. По данным Минпромторга, стоимость комплекта для маркировки может составлять от 3,5 млн до 9,5 млн рублей. Как отмечается в пресс-релизе ЦРПТ, 3,5 млн рублей – это стоимость комплекта линии К.

Закупать оборудование фармкомпаниям поможет Фонд развития промышленности Минпромторга, который будет предоставлять для этих целей кредиты под 1% годовых.

Лекарства – лишь один вид товаров, подлежащих особому учету. Кроме них, в список подобных товаров могут войти меховые изделия, верхняя одежда, куртки, блузки, сорочки, туалетная вода, духи, фотокамеры и колесные диски. В начале 2018 года в России начался эксперимент по маркировке сигарет. Единая система маркировки должна начать работать в 2024 году.

ЦРПТ – совместный проект USM Holdings (через «Петер-сервис», 50%), госкорпорации «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Единым оператором системы маркировки и прослеживания товаров, подлежащих особому учету, является дочерняя структура ЦРПТ – ООО «Оператор-ЦРПТ».

Источник: РБК

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