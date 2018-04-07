«Родник здоровья & ЛекОптТорг» вчетверо увеличит число салонов оптики

Санкт-петербургская аптечная сеть «Родник здоровья & ЛекОптТорг» объявила о намерении в 2018 году развивать сеть собственных салонов оптики «ОптикГуру». За год планируется в дополнение к пяти существующим открыть еще 15 «оптических дискаунтеров».

Первую оптику «Родник здоровья & ЛекОптТорг» открыл в июле 2017 года. Всего рынок Санкт-Петербурга может вместить еще 40–50 оптик, считает гендиректор «ОптикГуру» Михаил Середа.

Для открытия одной точки нужно 3 млн рублей, плановый срок окупаемости – два года. В другие регионы «ОптикГуру» может выйти через франшизу, планирует Середа.

По его мнению, оптический бизнес более маржинален и менее зависим от сезонных факторов, чем аптечный, а соседство аптеки и оптики по некоторым адресам позволит добиться синергетического эффекта от трафика.

В Санкт-Петербурге работает около 900 салонов оптики, но большинство из них – в среднем и высоком ценовом сегменте, указывает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «2ГИС». В сети «Невская оптика» и «Вижен Сервис» (принадлежат компании «Невская Оптика Холдинг») – 40 салонов, «Счастливый взгляд» – 65 салонов.

«Родник здоровья & ЛекОптТорг» занимает в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года» 19-е место с выручкой 4,1 млрд рублей. Сеть насчитывала 110 точек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

В 2017 году сеть «Родник здоровья & ЛекОптТорг» объявила об объединении с мурманской сетью «Аптека для бережливых» (65-е место; 68 аптек на первое полугодие).

Источник: Деловой Петербург

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