Компания вводила покупателей в заблуждение, выдавая БАД за лекарственный препарат

Комиссия ФАС России признала АО «ДОМИНАНТА-СЕРВИС» нарушившим п.1 ст. 14.2 Закона о защите конкуренции.

Компания ввела в гражданский оборот БАД с наименованием «АЕВИТ», которое было идентично наименованию лекарственного препарата «АЕВИТ» — витаминного комплекса, разработанного советскими учеными и известного с 70-х годов прошлого века. Препарат зарегистрирован в порядке, установленном законом.

«Действия компания являются ничем иным, как актом недобросовестной конкуренции. Название добавки вводило потребителей в заблуждение, поскольку создавало впечатление, что БАД «АЕВИТ» является лекарственным препаратом», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

По итогам рассмотрения дела компания в добровольном порядке сообщила о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей.

gmpnews