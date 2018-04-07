«Синтез» — лидер рынка российских антибиотиков в 2017 году

Совместное предприятие Госкорпорации Ростех и Marathon Group – фармацевтический завод «Синтез» (Курган) — по итогам 2017 года в очередной раз стало лидером на российском рынке антибиотиков, выпустив свыше 32 млн. упаковок антибактериальных средств — или 23% общего числа антибиотиков, произведенных в России.

По оценке ведущей отраслевой аналитической компании «Alpharm», ОАО «Синтез» лидирует на рынке как в натуральном (количестве произведенной продукции), так и в денежном выражении.

Портфель СП насчитывает более 50 антибактериальных препаратов в различных лекарственных формах (твердые, жидкие растворы, мази и капли). Выпуск 30% продукции — производство полного цикла из собственных субстанций, например, цефалоспорины, пенициллины всех спектров действия, фторхинолоны и другие.

«Для «Синтеза» антибиотики — ключевой продукт, более 50% продаж предприятия составляют антибактериальные средства, которые завод производит исторически: еще в начале 60-х годов одним из первых в СССР наладил производство субстанций для антибиотиков, а затем начал выпускать готовые лекарственные формы, – говорит Андрей Загорский, генеральный директор АО «Нацимбио» (входит в Ростех и Marathon Group). – В 2018-2020 годах в рамках программы импортозамещения «Синтез» планирует запуск новых препаратов, что позволит предприятию увеличить долю на рынке антибиотиков российского производства».

Всего ОАО «Синтез» выпускает 73 наименования жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже много лет предприятие является лидером по производству антибиотиков цефалоспоринового ряда.

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