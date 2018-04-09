В России будут развивать и продвигать нейрофарму

Правительство РФ утвердило план по устранению административных барьеров и правовых ограничений при реализации «дорожной карты» «Нейронет». Соответствующее распоряжение №552-р от 30 марта 2018 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ключевыми сферами направления плана мероприятий «Нейронет» являются развитие и продвижение, в том числе на указанные формирующиеся глобальные рынки, продуктов, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов, планируемых сегментов «Нейронет»: «Нейромедтехника», «Нейрофарма», «Нейрообразование», «Нейрокоммуникации», «Нейроразвлечения и Нейроспорт», «Нейроассистенты и искусственный интеллект», а также смежных технологий – виртуальной и дополненной реальности, медицинской робототехники, сбора и обработки больших данных.

По каждому пункту плана установлены целевые результаты, сроки исполнения и ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации.

Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018 по 2035 год.

В частности, до декабря 2018 г. планируется уточнить подходы к оценке патентоспособности изобретений в области фармацевтики при их государственной регистрации. Ожидаемый результат – решение вопросов патентования модификаций существующих лекарственных препаратов с учетом обеспечения баланса интересов участников фармацевтического рынка, в том числе разработчиков, производителей референтных и воспроизведенных лекарственных препаратов, а также интересов общества в обеспечении доступности необходимых лекарственных средств.

«Фармацевтический вестник»