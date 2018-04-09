Увольнение главврача больницы из-за срыва закупки лекарств вызвало общественный резонанс

Принято решение об увольнении главного врача Ульяновской областной клинической больницы Павла Дегтяря. Об этом сообщил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия области Рашид Абдуллов на пресс-конференции, которая прошла 6 апреля.

До 10 апреля Павел Дегтярь находится в отпуске и по трудовому законодательству не может быть освобожден от занимаемой должности. Однако решение о смене руководителя в ЛПУ уже принято и согласовано с руководством региона. В вину экс-директору ТФОМС Ульяновской области, экс-региональному министру здравоохранения и экс-заместителю губернатора Ульяновской области ставят то, что он не справился со своими служебными обязанностями в качестве главного врача.

«Недостаточный контроль за подчиненными привел к тому, что был сорван аукцион по закупке лекарств для Ульяновской областной больницы на сумму 60 млн рублей», – рассказал Рашид Абдуллов.

Павел Дегтярь прокомментировал новость на своей странице в соцсети.

«Если нужно уйти в отставку, уйду, – написал он. – Губернатор Сергей Морозов – мудрый человек, он знает, что делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли!»

Члены региональной Общественной палаты пообещали проверить обстоятельства, которые привели к срыву аукциона, и разобраться в том, есть ли в этом прямая вина Дегтяря. Если окажется, что главный врач стал заложником системы, активисты готовы ходатайствовать перед главой региона о пересмотре его кадрового решения. По словам председателя Общественной палаты Александра Чепухина, ни одного обращения от граждан по поводу отсутствия медикаментов в Ульяновской областной клинической больнице не поступало.

Также в интернете появилась петиция в поддержку Павла Дегтяря. Под нею уже поставили подписи свыше 640 человек, которые просят не увольнять главного врача.

На днях Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Ульяновского УФАС об аннулировании совместных торгов с целью закупки медицинских изделий для лечебных учреждений региона. Среди тех, кто обжаловал этот нормативный акт в суде, была и Ульяновская областная клиническая больница.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»