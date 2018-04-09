Чиновники и ЦРПТ обсуждают возможность бесплатной маркировки дешевых лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассматривает возможность бесплатной маркировки и прослеживания оборота дешевых лекарств из перечня ЖНВЛП, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦРПТ. Источник, подтвердил, что такая возможность обсуждается. Маркировка может быть бесплатной для лекарств стоимостью до 20 руб. Пока ценовой ориентир носит предварительный характер и финальных решений не принято.

Как писал «ФВ» ранее, ЦРПТ приступил к крупносерийной сборке оборудования для полуавтоматической сериализации и агрегации «Линия-К» на производственных площадках госкорпорации «Ростех». Благодаря высокой степени локализации, стоимость одного комплекта начинается от 3,5 млн рублей – это примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов. Оборудование является оптимальным вариантом для обработки 250-300 упаковок в минуту.

«Фармацевтический вестник»