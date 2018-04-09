Делай что делаешь, и будь что будет — к такому выводу пришли эксперты, выступившие с докладами на прошедшем в Петербурге III Ежегодном международном фармацевтическом форуме, организованном деловой ассоциацией «Network Северо-Запад».
|
|
Фармкомпании ожидают снижения рентабельности и готовятся к маркировке
Делай что делаешь, и будь что будет — к такому выводу пришли эксперты, выступившие с докладами на прошедшем в Петербурге III Ежегодном международном фармацевтическом форуме, организованном деловой ассоциацией «Network Северо-Запад».
|
© 2008-2018 Российская Фармацевтика
Powered by WordPress & Atahualpa