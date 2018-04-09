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Фармкомпании ожидают снижения рентабельности и готовятся к маркировке

Делай что делаешь, и будь что будет — к такому выводу пришли эксперты, выступившие с докладами на прошедшем в Петербурге III Ежегодном международном фармацевтическом форуме, организованном деловой ассоциацией «Network Северо-Запад».

«Фармацевтический вестник»

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Апрель 9, 2018 | Просмотров: 40