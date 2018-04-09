«Нацимбио» признано единственным поставщиком препаратов крови

Правительство РФ определило АО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарств, полученных из плазмы крови человека и животных, закупка которых осуществляется в 2018 и 2019 годах федеральными органами власти и подведомственными им организациями с учетом обязательств по завершению указанным акционерным обществом строительства завода по производству препаратов крови в г. Кирове без привлечения средств из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 28.03.2018 № 520-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом цена контракта на закупку лекарственных препаратов определяется в порядке, установленном Минздравом России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. №149 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения».

Перечень закупаемых препаратов:

1. Фактор свертывания крови VIII;

2. Фактор свертывания крови IX;

3. Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда;

4. Антиингибиторный коагулянтный комплекс;

5. Альбумин человека;

6. Иммуноглобулин человека нормальный;

7. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита;

8. Иммуноглобулин человека антирезус Rho [D].

«Фармацевтический вестник»