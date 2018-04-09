Novartis вложит $8,7 млрд в генную терапию

Швейцарский фармпроизводитель Novartis покупает биотехнологическую компанию AveXis, которая занимается генной терапией спинальной мышечной атрофии. Общая сумма сделки – $8,7 млрд.

Cоветы директоров обеих компаний согласовали условия договора, по которому за каждую акцию AveXis швейцарская фармкомпания заплатит $218. По данным издания Reuters, это на 72% больше, чем средняя стоимость акции за последние 30 дней. Сделка будет закрыта в середине 2018 года.

Покупку AveXis планируется оплатить как за счет имеющихся денежных средств, так и с помощью краткосрочных займов.

Глава Novartis Васант Нарасимхан больше всего рассчитывает на основной препарат AveXis, AVXS-101, который применяют при спинальной мышечной атрофии (СМА). «У нас уже есть разработки генной терапии в офтальмологии и неврологии, и мы с нетерпением ждем, когда к ним присоединятся возможности AveXis, чтобы иметь возможность продвигать это направление», – говорит Нарасимхан.

Он также отмечает, что покупка снизит доход компании в 2018 и 2019 годах, так как потребуются затраты на исследования, однако к концу 2020 года уже планируется получить прибыль от вложений.

Novartis AG – швейцарская фармацевтическая компания, созданная в 1996 году путем объединения швейцарских компаний Ciba Geigy и Sandoz. Основные направления работы Novartis – фармацевтика, онкология, офтальмология и дженерики. В 2017 году выручка компании составила $49,1 млрд, чистая прибыль – $7,7 млрд. Ранее, 27 марта, британская фармкомпания GlaxoSmithKline (GSK) заявила о своем намерении купить у Novartis 36,5% в их совместном предприятии GSK Consumer Healthcare. Сумма сделки составит $13 млрд.

AveХis Inc – биотехнологическая компания, специализирующаяся на клинических испытаниях генной терапии. Она занимается разработкой средств для лечения пациентов с редкими и опасными для жизни неврологическими генетическими заболеваниями.

Источник: Novartis

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