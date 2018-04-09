Medtronic оценит влияние санкций США на совместный бизнес с Вексельбергом

Американский производитель медизделий Medtronic, партнер группы компаний «Ренова» по совместному предприятию «Стентекс», оценит последствия введенных Минфином США санкций в отношении группы и ее владельца Виктора Вексельберга.

«В настоящее время мы оцениваем последствия этих санкций для нашего бизнеса», – ответили Vademecum в департаменте по связям с общественностью Medtronic в России.

Компания Medtronic и «Ренова» в 2016 году создали в России совместное предприятие «Стентекс» для производства и реализации коронарных стентов, катетеров и баллонов, применяемых в лечении острого коронарного синдрома. Выпуск продукции на СП стартовал в 2017 году. Задолго до этого «Стентекс» претендовал на получение статуса единственного поставщика профильной продукции, однако успеха не достиг.

ГК «Ренова» и Виктор Вексельберг попали в опубликованный 6 апреля 2018 года список российских компаний, предпринимателей и чиновников – «особых национальных структур и граждан», в отношении которых Минфин США ввел санкции. Также в этот перечень попали основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.

Как сообщают на сайте министерства, под ограничения попали те, кто извлекают выгоду из режима Путина и «играют ключевую роль в злонамеренной деятельности России». Все, кто попал под санкции, не смогут заключать каких-либо сделок с гражданами и организациями США. Также ограничения коснутся контрагентов по крупным сделкам в интересах людей и компаний из списка. В Минфине также объясняют, что эти меры вводятся потому, что российское правительство участвует в мировых конфликтах.

О последствиях решения Минфина США пока заявили только в UC Rusal. В сообщении для инвесторов Гонконгской биржи говорится, что санкции могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании рухнули более чем на 49%. Вскоре вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что правительство окажет поддержку компаниям, попавшим в санкционный список: «В нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем [эту поддержку оказывать] и заранее уже некоторые вещи обсуждали».

30 января 2018 года Минфин США занялся разра­боткой «кремлевского доклада», в котором было 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 «российских олигархов». В перечень попали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, основной владелец компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин и основатель группы компаний «Протек» Вадим Якунин. Однако этот список не был санкционным.

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