Российское подразделение GSK поставит Минздраву препаратов на 1,1 млрд рублей

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн трейдинг» — российское подразделение британской GSK — с начала текущего года выиграло пять тендеров на поставку препаратов против ВИЧ, гепатита В, С и туберкулеза на общую сумму 1,1 млрд руб. Это следует из материалов с сайта госзакупок. Компания подавала документы на участие еще в одном тендере (на поставку абакавира более чем на 40 млн руб.), но контракт достался дистрибутору «Фармактивы капитал», предложившему меньшую цену.

Все препараты, которые должна будет поставить структура британской компании, есть в ее портфеле. Тендеры на два лекарства — маравирок (бренд «Целзентри») и долутегравир («Тивикай») — были объявлены в рамках централизованных закупок Минздравом РФ впервые. Еще три препарата — зидовудин, ламивудин и фосампренавир — в прошлом году поставляли «Р-фарм», «Ирвин 2» и «Фармимэкс». У GSK они представлены брендами «Ретровир», «Эпивир» и «Телзир».

Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают, что ранее препараты против ВИЧ от GSK выходили на госзакупки через сторонних дистрибуторов. Но компании оказалось невыгодно такое сотрудничество. Кто именно был партнером GSK, собеседники “Ъ” пояснить затруднились. В GSK подтвердили “Ъ” решение о самостоятельном участии в поставках препаратов против ВИЧ Минздраву.

«Это приведет к обеспечению стабильности поставок и будет способствовать наиболее оптимальному планированию»,— считают в компании.

gmpnews