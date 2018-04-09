GE Healthcare откроет в Швеции экспериментальный биотехнологический комплекс

GE Healthcare Life Sciences продолжает инвестировать средства в научно-технический прогресс, способствуя сближению специалистов в области биотехнологий и биофармацевтической промышленности. Во второй половине 2018 года в Уппсале (Швеция) по инициативе компании GE будет открыт экспериментальный биотехнологический комплекс Testa Center площадью 2500 м².

Комплекс представляет собой уникальную производственную среду для разработки новых технологий. В нем будут созданы четыре лаборатории, оснащенные оборудованием для тестирования. Ключевая задача центра — помощь в разработке и внедрении в промышленность технологий, используемых при производстве биофармацевтических препаратов, которые сейчас представляют наиболее динамично развивающийся сегмент фарминдустрии. Комплекс предоставит стартапам, представителям науки и промышленности все возможности для тестирования и проверки инновационных методов и технологий, используемых для производства биофармацевтических препаратов в промышленных масштабах без необходимости инвестировать в собственное оборудование. Кроме того, разработки будут защищены правом на интеллектуальную собственность.

«Мы хотим стимулировать собственную инновационную деятельность, расширять сотрудничество с исследователями и помогать развивающимся предприятиям выходить на мировой рынок, используя свою креативность, опыт и возможности масштабирования», — говорит Лотта Льюнгквист, руководитель научно-исследовательского отдела биотехнологий подразделения GE Healthcare Life Sciences.

Андрей Демурин, генеральный директор GE Healthcare Life Science Россия/СНГ, отмечает:

«Наша компания целенаправленно работает над развитием биотехнологий и их доступностью во всем мире. Безусловно, мы готовы предложить свои опыт и экспертизу для успешного решения задач отечественного здравоохранения, определенного «Концепцией стратегии развития биотехнологической отрасли промышленности до 2020 года», в соответствии с которой развитие биотехнологий в России является стратегической задачей, необходимой для укрепления национальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе».

Открытие комплекса — один из этапов обширной программы привлечения инвестиций, реализуемой правительством Швеции для укрепления ведущих позиций в области биомедицинских исследований. Задача правительства заключается в том, чтобы помочь Швеции стать лидером в производстве, исследованиях и разработке биофармацевтических препаратов. Общая сумма инвестиций правительства Швеции составляет 15 миллионов долларов.

GE Healthcare работает в России/ СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный тренинг-центр компании “GE Healthcare Academy”, который предлагает современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов.

gmpnews