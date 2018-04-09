Вакцина от ветряной оспы компании MSD прошла преквалификацию ВОЗ

Живая аттенуированная вакцина против ветряной оспы компании MSD, которая применяется у лиц в возрасте от 1 года и старше, прошла процедуру преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Статус преквалификации позволяет расширить доступность данной вакцины и защитить более широкие слои населения от ветряной оспы.

Вакцина против ветряной оспы компании MSD в течение нескольких лет входит в вакцинальный портфель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) и применяется в национальных программах иммунизации во многих странах. Она стала первой вакциной против ветряной оспы, получившей статус преквалификационной от ВОЗ. Теперь вакцина стала доступной для закупок Детским фондом Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) и другими организациями ООН для целей национальных программ иммунизации.

«Ветряная оспа — высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает миллионы людей во всем мире и является серьезным бременем для общественного здравоохранения. Несмотря на то, что большинство здоровых детей легко переносят это заболевание, у некоторых могут развиваться серьезные осложнения, такие как инфекции кожи и мягких тканей, пневмония или энцефалит, которые в свою очередь могут привести к летальному исходу, — говорит Руксандра Драгия-Акли, вице-президент департамента общественного здоровья и науки компании MSD. — Мы активно поддерживаем глобальные программы, направленные на улучшение доступа к вакцинам для людей во всем мире. Преквалификация нашей вакцины Всемирной организацией здравоохранения является важным шагом на пути улучшения доступности и снижения мирового бремени ветряной оспы».

Программа преквалификации ВОЗ подтверждает, что вакцина соответствует стандартам качества, безопасности и эффективности этой организации. Статус преквалификации, в сочетании с другими критериями, используется ООН и другими организациями для принятия решений о закупке.

Ветряная оспа является широко распространенной инфекцией. В отсутствие программ вакцинации к среднему возрасту ею переболеет почти каждый человек. В 1998 году ВОЗ рекомендовала включить вакцинацию против ветряной оспы в национальные программы иммунизации в странах, где данное заболевание представляет серьезную проблему для общественного здоровья и социально-экономического развития. В 2015 году вакцина против ветряной оспы была внесена в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

Компания MSD является мировым лидером в области разработки и производства вакцин. В России представлено несколько вакцин компании, в том числе вакцина против ВПЧ, вакцины против ротавирусной инфекции, пневмококковой инфекции и вирусного гепатита А.

gmpnews