Доля российских препаратов в поставках для ЛПУ страны неизменно увеличивается

Доля лекарств российского производства в рублевом эквиваленте в структуре поставок в госпитальном сегменте на протяжении последних лет стабильно увеличивается на 2-4% в год, в 2017 г. достигнув 37,5%, сообщается в аналитическом отчете компании «Альфарм». В упаковках показатель также растет, доля отечественных лекарств в натуральном потреблении по итогам года составила почти 70% в общей структуре сегмента. Традиционно сегмент принадлежит рецептурным препаратам (96% в деньгах и 91% в упаковках) и препаратам, включенным в перечень ЖНВЛП (78% в деньгах и 90% в упаковках).

По итогам 2017 г. объем поставок лекарственных препаратов в лечебные учреждения России составил 131,7 млрд руб. и 0,65 млрд уп. (рис. 1). В пересчете на одного жителя РФ это эквивалентно 4,4 уп. общей стоимостью 897 руб., израсходованных государством в 2017 г. на поддержание здоровья населения, получающих терапевтические и профилактические услуги по лекарственному обеспечению в стационарах и поликлиниках.

Динамика отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ

Динамику распределения объемов госпитального сегмента по ценовым диапазонам можно назвать достаточно стабильной. При этом ценовая сегментация в деньгах показывает тенденцию плавного медленного перехода дешевых лекарств в чуть более высокие ценовые сегменты, при этом сдвиги происходят не более чем в рамках инфляционной составляющей. В натуральном выражении картина похожа, однако динамика перехода из сегмента в сегмент еще менее заметна. Лидерами госпитального рынка продолжают оставаться лекарства с ценой за упаковку 50 руб. и менее, имея долю в 71% от натурального объема, эквивалентную лишь 9% расходов на приобретение лекарств больницами и поликлиниками.

В то время как в упаковках наибольшую долю (36%) занимает АТХ-группа «K – госпитальные растворы», в стоимостном объеме лидируют «J – системные антибактериальные средства» (21,2%) и «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты» (табл. 1).

gmpnews