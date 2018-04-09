Беларусь планирует к 2020 году выпустить на рынок около 40 новых препаратов

Около 40 новых лекарств выпустят до конца 2020 года в рамках работы по Государственной программе развития фармацевтической промышленности. Об этом проинформировал сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на республиканской научно-практической конференции с международным участием «Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин отметил, что объем выпущенной фармацевтической продукции, созданной согласно Государственной программе развития фармацевтической промышленности, в 2017 году составил более Br6 млн. К концу 2020 года планируется завершить работы по 42 заданиям по программе и выпустить порядка 40 новых лекарственных средств.

В 2017 году разработано более 130 методов оказания медицинской помощи (диагностики, лечения, медицинской профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов), зарегистрировано 6 лекарственных средств, 9 диагностических систем и медицинских изделий. Так, впервые на постсоветском пространстве «НПЦ ЛОТИОС» разработан и внедрен в ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» инфузионный раствор на основе аминокислот для клинического парентерального питания «Гамамин 40». Он способствует предотвращению патологических состояний, являющихся следствием послеоперационной и ожоговой травмы, комбинированных поражений, сепсиса, эндогенной интоксикации, проведения курсовой химико-лучевой терапии, онкологических заболеваний.

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