Арбитраж подтвердил картель на госзакупках лекарств и медизделий в Самаре

Арбитражный суд г. Москвы отказал ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» в их требовании признать недействительными решение и предписания ФАС России, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее по заявлению Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки» ФАС России возбудила дело и признала ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» виновными в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах (нарушение п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).

Компании приняли участие в более чем 400 аукционах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания на общую сумму свыше 400 млн рублей в 5 регионах РФ.

Аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта и при отсутствии конкурентной борьбы.

ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» не согласились с решением и предписаниями антимонопольного органа и обжаловали их в судебном порядке, однако суд отказал заявителю, поддержав позицию ФАС.

По материалам антимонопольного дела СО отдела полиции № 2 УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» по ч. 2 ст. 178 Уголовного кодекса РФ. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в Самаре в 2018 году по материалам ФАС России.

«Фармацевтический вестник»