Производители инсулинов присматриваются к «Медсинтезу»

Новоуральский «Завод «Медсинтез» начал переговоры с иностранными фармкомпаниями о производстве аналоговых инсулинов для российского рынка. Собственные марки инсулинов предприятие намерено вывести на рынок в 2019–2021 гг.

По словам председателя совета директоров «Завода «Медсинтез» Александра Петрова, в 2017 г. предприятие увеличило производство генно-инженерных инсулинов на 53% и готово ежегодно повышать объем выпуска на 25%. Благодаря протекционистскому постановлению российского правительства, известному под названием «третий лишний», генно-инженерные инсулины сегодня поставляют в основном российские компании, в том числе «Завод «Медсинтез». Иностранные производители из «большой тройки» – Novo Nordisk, Sanofi и Eli Lilly, на долю которой приходится основная часть российского рынка, продают медицинским учреждениям преимущественно аналоговые инсулины.

Клиническими испытаниями двух типов аналоговых инсулинов «Аспарт» и «Гларгин» занимается и «Завод «Медсинтез». Исследования проходят в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, Самары, Барнаула, Кемерово, Новосибирска и Уфы. С начала года руководство предприятия ведет переговоры с иностранными производителями инсулинов, не входящими в «большую тройку», которые намерены локализовать выпуск своих лекарственных средств в России. По словам Александра Петрова, сейчас речь идет о выборе партнеров.

Предложения о сотрудничестве со стороны западных фармкомпаний на «Медсинтезе» объясняют тем, что Комитет Госдумы РФ по здравоохранению намерен ужесточить требования к локализации фармацевтических производств. Со временем приоритет будут отдавать компаниям, выпускающим и субстанции, и готовые лекарственные формы. «Завод «Медсинтез» в 2017 г. построил собственный микробиологический цех, зарегистрировал инсулиновую субстанцию и сейчас завершает ее клинические испытания.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»