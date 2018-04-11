Закон о декриминализации ошибок фармацевтов вступит в силу в Великобритании

Новый закон вступит в силу 16 апреля 2018 г., что позволит защитить фармацевтов от уголовного преследования за непреднамеренные ошибки при отпуске лекарств, сообщает издание The Pharmaceutical Journal. Заключительный шаг по внесению поправок в действующий Закон о лекарственных средствах 1968 г. был предпринят 21 марта 2018 г.

Законопроект был вынесен на рассмотрение Парламента 14 ноября 2017 г. — через 10 лет после того, как Королевское фармацевтическое общество официально начало процесс декриминализации ошибок фармацевтов. Реформу возглавил независимый совет по вопросам законодательства и регулирования, который создан правительством. Его работа проходила с задержками, частично вызванными Brexit.

Президент Королевского фармацевтического общества Эш Сони приветствовал новое законодательство, отметив, что это действительно важный шаг к улучшению безопасности пациентов. Новый закон означает, что фармацевт впервые может сообщить о непреднамеренной ошибке без риска преследования.

Министр фармации Стив Брайн сказал, что новый закон улучшит отчетность об инцидентах, повысит прозрачность, позволит извлечь уроки, в конечном итоге снизит риск нанесения вреда пациенту и улучшит уход.

Однако критика в адрес нового закона прозвучала со стороны Ассоциации защиты фармацевтов Великобритании (PDA), которая утверждала, что риск уголовного преследования по-прежнему сохраняется. Эш Сони в ответ на это утверждение отметил, что реформа не идеальна, но необходимо с чего-то начинать.

«Фармацевтический вестник»