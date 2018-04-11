Активисты «ОНФ» взяли на контроль продажу кодеинсодержащих препаратов в аптеках Череповца Pfizer заключил эксклюзивное соглашение с Boots в отношении безрецептурной продажи Viagra » Безрецептурный отпуск лекарственного препарата едва не привел к трагедии В одно из лечебных учреждений Ростовской области поступил подросток после попытки суицида. Ребенок смог свободно купить в аптеке ООО «Триумф» психотропный лекарственный препарат. По материалам Азовской межрайонной прокуратуры ТО Росздравнадзора по Ростовской области привлек директора аптеки к административной ответственности по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ. За I квартал 2018 г. ТО Росздравнадзора привлекло 90 юридических и должностных лиц по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ за безрецептурный отпуск лекарств. Общая сумма штрафов составила почти 1 млн руб., сообщили в пресс-службе областного Росздравнадзора. «Фармацевтический вестник»