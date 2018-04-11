Активисты «ОНФ» взяли на контроль продажу кодеинсодержащих препаратов в аптеках Череповца

В региональное отделение «Общероссийского народного фронта» в Вологодской области обратились жители Череповца, обеспокоенные продажей в аптеках города кодеинсодержащих препаратов без рецепта. Их возмущает факт нелегального распространения лекарств, используемых для изготовления дезоморфина. По словам граждан, такие рецептурные препараты, как «Нурофен плюс», «Коделак», «Терпинкод», «Прегабалин», продаются без рецепта, хотя это запрещено.

Факты, изложенные в обращении, нашли подтверждение, так как сотрудникам правоохранительных органов в процессе аптечных рейдов удавалось беспрепятственно покупать вышеперечисленные препараты в данных аптеках. По этому поводу было выписано несколько административных штрафов, однако нарушение закона продолжается.

«Сегодня торговля кодеинсодержащими препаратами без рецепта не преследуется в рамках Уголовного кодекса, — рассказала член регионального штаба «ОНФ» в Вологодской области Алла Климова. — Недобросовестные аптеки могут либо отделаться штрафом в 100—200 тыс. руб. согласно существующей статье Административного кодекса, либо их деятельность может быть приостановлена сроком на 90 суток. Если сотрудники прокуратуры в ходе системных рейдов при наличии нарушений в деятельности аптек будут у них отзывать лицензии через суд, то такая практика может положительно повлиять на результат. Именно поэтому мы выйдем с такой инициативой в прокуратуру города Череповца».

Активисты «ОНФ» обратились в прокуратуру г. Череповца с предложением отзывать лицензии у данных юридических лиц и выдавать предписания управлению Росздравнадзора на проведение комплексных проверок аптек по выявлению объема нарушений, сообщают в общественной организации.

«Фармацевтический вестник»