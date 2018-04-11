В 2017 г. 65,4% проданных аптеками лекарств приходось на дженерики

Популярность дженериковых лекарственных препаратов на коммерческом аптечном рынке в России растет с каждым годом. Согласно данным аналитической компании DSM Group, за 2017 г. через аптечные сети было реализовано 4,4 млрд упаковок дженериков на сумму около 615,3 млрд руб. В 2017 г. 65,4% проданных аптеками лекарственных средств приходится на дженериковые препараты. За год продажи в стоимостном выражении возросли на 8,3%, в результате чего дженерики увеличили свою долю на рынке на 1,1%.

В упаковках увеличение доли дженериков менее заметно (+0,5%), но их преобладание над оригинальными препаратами существенно: 86,2% потребительского спроса в натуральном выражении приходится на дженерики. Наибольшую популярность дженерики приобрели на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая половые гормоны) — их доля в этой группе составляет 99,7%.

«Стоит отметить, что по результатам 2017 г. 36,5% дженериковых препаратов, купленных в аптеке, отечественного производства. В 2016 г. такой показатель составлял 35,7%, что демонстрирует положительную динамику и может говорить об эффективности реализации программы импортозамещения», — резюмирует генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

«Фармацевтический вестник»