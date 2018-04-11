«  
  »

«Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов»

Принят: Апрель 27, 2018

Приказ Минздрава России от 27.03.2018 № 127н «Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 05.04.2018 № 50663)

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 10, 2018 | Просмотров: 24