Принят: Апрель 27, 2018
Приказ Минздрава России от 27.03.2018 № 127н «Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 05.04.2018 № 50663)
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«Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов»
Принят: Апрель 27, 2018
Приказ Минздрава России от 27.03.2018 № 127н «Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 05.04.2018 № 50663)
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