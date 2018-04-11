Оборудование завода «Радуга Продакшн» взыскано в пользу «Нижфарм»

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» о взыскании имущества, принадлежащего ЗАО «Радуга Продакшн».

Договор залога заключен в марте 2017 г. в рамках урегулирования задолженности АО «РОСТА» перед АО «Нижфарм». В договоре указывается, что на 1 января 2017 г. дистрибьютор задолжал производителю 2,22 млрд руб. и приведен график погашения платежей. Платежи со стороны «РОСТА», согласно тексту решения суда, поступали до лета 2017 г., а затем прекратились. «Нижфарм» не один раз обращался с претензией к дистрибьютору, но ответа не получил. В итоге производитель в декабре 2017 г. подал иск об обращении залога в свою пользу.

Суд установил, что на момент разбирательства задолженность АО «РОСТА» уменьшилась до 1,6 млрд руб. В то же время стоимость заложенного имущества, согласно экспертизе, составила 323,9 млн руб. Залогом стало оборудование завода общим количеством более 160 единиц.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»