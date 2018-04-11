Gedeon Richter займется созданием комплексной биотехнологической продукции

Представители власти Венгрии, администрации города Дебрецен и компании Gedeon Richter торжественно открыли новую лабораторию молекулярной биологии компании. Совокупный бюджет ее строительства составил 4,89 миллиардов венгерских форинтов (около 19,3 млн долларов), который был определен в рамках совместной заявки компании и ее партнёров по реализации «Проекта по инновационным фармацевтическим исследованиям и разработкам, направленного на повышение конкурентоспособности».

В новой лаборатории Gedeon Richter планирует разрабатывать технологии, которые позволят лучше понимать механизм действия белковых лекарственных препаратов, произведенных с использованием биотехнологий, а также изучить их возможные побочные действия. Ввиду того, что стоимость разработанных в скором будущем биоаналогов будет ниже по сравнению с оригинальными препаратами, они будут более доступны для пациентов, в том числе страдающих онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Габор Орбан (Gábor Orbán), генеральный директор Gedeon Richter:

«Стратегической целью компании Gedeon Richter является создание комплексной и конкурентоспособной биотехнологической продуктовой линейки. Это позволит нам расширить портфель препаратов за счет инновационных лекарственных средств».

Эрик Богш (Erik Bogsch), председатель совета директоров Gedeon Richter:

«Открытие новой лаборатории молекулярной биологии — это следующий шаг на пути к повышению конкурентоспособности венгерского биотехнологического производства на международном уровне. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности и всей нашей страны».

Появление новой молекулярной лаборатории стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству между мэрией города Дебрецен, Университетом Дебрецена и Gedeon Richter. Ее созданию была оказана такая же высокая поддержка, как и проекту по строительству биотехнологического завода компании, который был открыт в Дебрецене в 2012 году.

«В 2012 году венгерское правительство выделило 1,4 миллиардов форинтов (более 5,5 млн долларов США) на строительство предприятия Gedeon Richter в Дебрецене. Мы рады, что эти средства были эффективно использованы компанией. Мы уверены, что ее новый проект также будет содействовать экономическому росту как города, так и всей страны», — сказал Лайош Коша (Lajos Kósa), венгерский министр без портфеля, ответственный за развитие городов округа Рэнк.

Мэр Дебрецена, д-р Ласло Папп (Dr László Papp), отметил:

«Дебрецен всесторонне поддерживает развитие инновационных отраслей промышленности. Решение компании Gedeon Richter расширять биотехнологические мощности — это большая честь для нашего города. Этот новый инвестиционный проект повысит и конкурентоспособность компании, и экономическую привлекательность Дебрецена».

Высокоэффективная научно-исследовательская деятельность имеет ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности Gedeon Richter в долгосрочной перспективе. Сегодня компания рассматривает возможности для сотрудничества с венгерскими университетами и исследовательскими центрами как с целью привлечения высококвалифицированных специалистов, так и для совместной разработки новых инновационных и доступных методов лечения.

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой компании. Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от общего объема продаж в странах присутствия компании.

gmpnews