О ключевых показателях развития конкуренции в сфере здравоохранения

До 1 января 2022 года рынок услуг розничной торговли лекарствами и медизделиями должен состоять не менее чем на 60% из частного бизнеса в каждом субъекте Российской Федерации

Ключевые показатели* развития конкуренции – это минимальная доля присутствия организаций частной формы собственности в отраслях экономики, совокупное количество таких организаций и их доля в общем объеме товаров, работ и услуг в конкретной сфере в конкретном регионе. О соответствующих показателях докладывал руководитель ФАС России Игорь Артемьев на Государственном Совете Российской Федерации 5 апреля 2018 года.

Предполагается, что до 1 января 2022 года рынок услуг розничной торговли лекарствами и медизделиями должен состоять не менее чем на 60% из частного бизнеса в каждом субъекте Российской Федерации.

К примеру, на сегодняшний день такой показатель в Архангельской области составляет – 23%, в Республике Бурятия — 50%, в Саратовской области – 80%, в Камчатском крае – 83%.

«Увеличение доли частного бизнеса в сфере розничной продажи лекарств и медизделий, рост конкуренции в этом сегменте будет способствовать снижению цен, — уточнил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. – Если региону уже сейчас удалось добиться необходимого показателя, то перед ним становится задача поддержать его и сконцентрироваться на развитии конкуренции на других рынках».

Аналогичные преобразования ждут и рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и рынок социальных услуг инвалидам и престарелым гражданам.

*Определение значений ключевых показателей развития конкуренции необходимо для достижения целей Национального плана развития конкуренции, утвержденного Указом Президента России № 618 от 21 декабря 2017 года.

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