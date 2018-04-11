В рамках программы «Фарма-2020» поддержаны 160 проектов по медизделиям

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с представителями ведущих разработчиков медицинских изделий и провел совещание по вопросу прорывных технологий для обеспечения потребностей отечественной медицины.

В рамках отраслевой госпрограммы («Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы») за последние 5 лет профинансирована реализация более 160 проектов по медицинским изделиям, – поделился глава Минпромторга России. –

Есть конкретные результаты, образцы продукции, и наиболее прорывные из них будут представлены на нашем совещании.

Министр отметил, что реализуемые Правительством России меры поддержки существенно повысили конкурентоспособность российских производителей, что позволило увеличить долю отечественной продукции на рынке (в 2014 – 18,2%, в 2017 – 21,0%).

Хотел бы отметить, что в настоящее время мы актуализируем действующую стратегию развития медицинской промышленности (до 2020 года) и подводим предварительные итоги ее реализации. Безусловно нам важно услышать мнение врачей как непосредственных потребителей создаваемой продукции, — заключил Денис Мантуров.

В ходе совещания главе ведомства презентовали ряд разработок. В том числе, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии радиологии» Минздрава России Андрей Каприн рассказал о разработанной установке клинического размещения, предназначенной для высокоточной радиационной терапии онкологических больных с низкой нагрузкой на здоровые ткани; заместитель генерального директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции АО «Швабе» Иван Ожгихин о разработанных мобильных медицинских комплексах прецизионной диагностики онкозаболеваний и системе реабилитации Rehabric.

Далее генеральный директор АО «Равенство» Игорь Ледовой презентовал разработанную гамма-терапевтическую технику и составные части для ее комплектации, генеральный директор АО «Медицинские технологии Лтд» Анатолий Дабагов разработанное высокотехнологичное медицинское оборудование «Маммо-5МТ» и «Диарм –МТ».

Кроме того, генеральный директор ЗАО «Научно-Исследовательская Производственная Компания «Электрон» Александр Элинсон презентовал разработанный аппарат для трёхмерного исследования стопы и системы визуализации «СВР» с линейкой оборудования, а также комплексные ИТ-решения для фтизиатрии; генеральный директор ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов — разработанные жесткий и гибкий протезы клапанов сердца с открытым центральным потоком, объединенные системой миниинвазивной имплантации и сердечно-сосудистые имплантаты из искусственных и биологических материалов с системами транскатетерной доставки, генеральный директор ООО «Линтекс» Ирина Жуковская – проект технологического комплекса по производству рассасывающихся синтетических материалов и медицинских изделий на их основе.

В завершении совещания генеральный директор ООО «ДНК-технологии» Владимир Колин выступил с презентацией о разработанных автоматизированном ПЦР-комплексе и иных средствах диагностики, а председатель Совета директоров ООО «РК-Строй» Артем Кузнецов рассказал о разработанной технологии мониторинга и контроля основных сердечно-сосудистых рисков на базе смартфона с приложением.



gmpnews