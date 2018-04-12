Российские фармпроизводители могут получить дополнительных 25% преференций

Минпромторг РФ обсуждает с Минфином выделение дополнительных 25% преференций производителям препаратов, которые используются на производстве российской фармацевтической субстанции. Принятие дополнительных преференций планируется в ближайшие 1,5 месяца. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин на конференции, посвященной локализации производства препарата «Дюфастон».

Abbott Laboratories впервые локализовал производство полного цикла в РФ на одном заводе, на одной производственной мощности.

«Сейчас очень много проектов будет открываться и запускаться именно по производству субстанций. Создание добавочной стоимости на каждом этапе позволяет наиболее эффективно потом распределять свои ресурсы, в том числе, если есть своя субстанция и если есть наши преференции в госзакупках, которые мы сейчас активно с Минфином обсуждаем о еще 25% преференций в аукционе. Мы ставим себе такую задачу сделать это в ближайшие полтора месяца», — сказал он, беседуя с ТАСС.

По его словам, Россия раньше, чем санкции начала двигаться в сторону создания собственных производственных компетенций.

«И приняли еще в 2009 году стратегию развития фармпромышленности, по которой 50% к 2020 году должны быть российские лекарственные рынки. Сейчас у нас 32, может быть, будет больше в ближайшие два года, потому что у вас и «Третий лишний» начинает более активно работать. Возникают новые препараты, если взять перечень ЖНВЛП, у нас более 84% по номенклатуре», — уточнил Алехин.

Он добавил, что создание дополнительной преференции будет серьезным толчком для дальнейшего развития бизнес-субстанций.

На данный момент государственные аукционы разыгрываются по правилу «Третий лишний», то есть между компаниями, предлагающими к закупке лекарства, произведенные в РФ или в странах — членах Евразийского экономического союза. При этом субстанции, из которых произведены эти лекарства, могут быть иностранного производства. И только в том случае, если таких заявок на аукцион подается менее двух, к тендеру допускаются компании с импортными препаратами.

gmpnews