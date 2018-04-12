Низкая конкуренция на украинском фармрынке является залогом высоких цен Российские фармпроизводители могут получить дополнительных 25% преференций » ЕЭК утвердила паспорт анатомо-терапевтического химического классификатора ЛС Вопросы таможенного сотрудничества, конкуренции, антимонопольного и технического регулирования в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассматривались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 10 апреля. На заседании Коллегии ЕЭК, в числе других документов, был утвержден паспорт анатомо-терапевтического химического классификатора лекарственных средств. Использование кодовых обозначений классификатора станет обязательным при реализации общих процессов в рамках Союза в сфере обращения лекарств. Документ будет применяться при электронном взаимодействии между уполномоченными органами стран Союза, включая ведение единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС. Оператором по ведению классификатора определено Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств для медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Анатомо-терапевтическая химическая классификация – это международная система классификации лекарств, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. Система активно используется в фармакоэкономике для учета лекарственных препаратов, а также применяется при проведении клинических исследований для оценки сопутствующей терапии.​ gmpnews