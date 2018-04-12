Низкая конкуренция на украинском фармрынке является залогом высоких цен

Украинским рынком лекарственных средств правят монополии и олигополии, что приводит практически к отсутствию выбора и неподъемным для основной массы населения ценам, пишет газета Kyiv Post. Законодательная база в сфере здравоохранения пока еще слабая, реформы только набирают оборот. Для того, чтобы сектор пошел на поправку, нужны более решительные меры.

По словам и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, у страны есть ряд проблем в области лекобеспечения. Во-первых, маленький выбор эффективных лекарств — на Украине в обороте всего 13 тыс. наименований ЛП. Для сравнения: в Германии — 45 тыс. Во-вторых, заоблачные цены — некоторые препараты в 20 раз дороже, чем в других европейских странах.

Г-жа Супрун уверена, что сектору здравоохранения в целом и фармрынку в частности поможет закон о реформе, вступивший в силу с 1 января 2018 г. Первые, пока робкие результаты уже наблюдаются, в частности в сфере закупок лекарств за рубежом. Кроме того, государство взяло на себя возмещение расходов на оказание паллиативной помощи.

На Украине работают по меньшей мере 50 фармкомпаний. В TOP5 входят «Фармак», «Артериум», «Дарница», «Киевский витаминный завод» и «Юрия-Фарм». Из-за запутанной системы регистрации ЛП на рынке страны мало недорогих дженериков.

Как отмечает юрист компании Arzinger Лана Синичкина, настоящая конкуренция развернулась между местными и иностранными производителями. Во многих случаях крупные компании монополизируют отдельные сегменты рынка новыми препаратами или заявляют о том, что они модифицировали препарат, потерявший патентную защиту, и регистрируют его как новый. Это, в свою очередь, препятствует появлению на рынке дженериков, и, как следствие, способствует сохранению высоких цен.

Закон о реформе в сфере здравоохранения должен настроить рынок на конкуренцию, считает и. о. министра. Так, в его рамках инициирована программа по возмещению расходов на медикаменты «Доступні ліки» («Доступные лекарства»). По этой программе пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2-го типа и бронхиальной астмой получают препараты бесплатно или с большими скидками в аптеках-участницах программы. В настоящее время таких аптек около 6,6 тыс.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»