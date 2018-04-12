Alexion приобретает Wilson Therapeutics

Американская биотехнологическая компания Alexion Pharmaceuticals объявила о приобретении шведской компании Wilson Therapeutics за 7,1 млрд шведских крон (855 млн долл.).

Сделка, завершить которую планируется во II квартале 2018 г., позволит Alexion получить доступ к портфелю препаратов для лечения редких заболеваний, в т.ч. вызванных нарушениями метаболизма меди.

В первой половине текущего десятилетия Alexion была одной из самых динамично развивающихся биотехнологических компаний, однако затем ее стали преследовать неприятности. Сначала компанию покинул высший менеджмент. Кроме того, разразился скандал в отношении цены на дорогостоящий препарат Soliris.

Самым продвинутым препаратом в активе Wilson является WTX101, проходящий III стадию клинических исследований для лечения болезни Вильсона – редкого генетического заболевания, вызывающего поражение печени и серьезные неврологические расстройства.

WTX101 получил статус ускоренного рассмотрения в США и орфанный статус в США и Европе.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»